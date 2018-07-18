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18 Temmuz 2018 14:37

AEÜ’sinde Sınıf Öğretmenlerine ’Eğitsel Robotik Uygulamaları’ eğitimi verildi

Ahi Evran Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Dr.

AEÜ’sinde Sınıf Öğretmenlerine ’Eğitsel Robotik Uygulamaları’ eğitimi verildi

18 Temmuz 2018 14:37

Öğr. Üyesi Fatma Keskinkılıç tarafından yürütülen ve TÜBİTAK Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları kapsamında desteklenen proje kapsamında ilköğretim sınıf öğretmenlerine yönelik olarak Temel Elektrik, Algoritma, Görsel Blok Programlama, Arduino ve Farklı Robotik Kitlerin İnşaası ve Programlamasına yönelik eğitimler verildi.



Projeye, Dr. Öğr. Üyesi Murat Işık, Dr. Öğr. Üyesi Didem Alsancak Sırakaya, Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Sırakaya, Öğr. Gör. Havva Bozdayı eğitmen olarak katıldı.



Hedef kitlesini ilköğretim sınıf öğretmenlerinin oluşturduğu proje ile teknoloji çağının içine doğan 21. yüzyıl çocuklarını eğitme görevi üstlenen ve okul çağlarının ilk yıllarında onlara gereken bilgi ve beceriyi kazandırmayı amaçlayan ilköğretim sınıf öğretmenlerini çağın teknolojik eğitim gereksinimleri konusunda bilgi ve beceri sahibi yapmak amaçlanıyor.




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