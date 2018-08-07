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07 Ağustos 2018 14:16

Afgan çoban cinayeti aydınlatıldı

Kırşehir’de, ormanlık alanda cesedi bulunan Afganistan uyruklu çobanın katil zanlıları gözaltına alındı.

Afgan çoban cinayeti aydınlatıldı

07 Ağustos 2018 14:16


Afganistan uyruklu Molaburcan Mohammedie’nin, merkeze bağlı Sıdıklı Ekizağıl köyünde çalıştığı mandıra yakınında bıçakla öldürülmüş halde bulunması olayını araştıran Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bünyesinde oluşturulan 10 kişilik özel ekip ile cinayeti aydınlattı.



Çevre köylerde yaşayanlar ve bölgedeki diğer mandıralarda çalışanların bilgisine başvuran polis başka mandırada çobanlık yapan Afgan F.A. ve F.M’yi gözaltına aldı.



Emniyetteki ifadelerinde, Molaburcan Mohammedie’yi aralarındaki alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada bıçakla öldürdüklerini itiraf ettikleri öğrenilen 2 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemece tutuklandı.




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