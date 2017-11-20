Diğer
Kategoriler
20 Kasım 2017 13:01

AK Parti Çiçekdağı İlçesi 5. Gençlik Kolları kongresi yaptı

AK Parti Çiçekdağı İlçesi Gençlik Kolları 5.

AK Parti Çiçekdağı İlçesi 5. Gençlik Kolları kongresi yaptı

20 Kasım 2017 13:01

Olağan Kongresini yaptı.


AK Parti Çiçekdağı Gençlik Kolları 5. olağan kongresinde Zafer Us, tek liste ile gidilen seçimde İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı görevine getirildi.


Kongre sonrası konuşan İlçe Gençlik Kolları Başkanı Zafer Us, AK gençlik olarak her alanda büyüme yaptıklarını söyledi.


Us yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Gençler durmak yok. Koşacaksınız, koşacaksınız, risk alarak koşacaksınız’ sözü ile Çiçekdağı İlçe Gençlik Kolları 5. Olağan Kongremizi gerçekleştirdik. Kongremizin herkes için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.


AK Parti Çiçekdağı İlçe Başkanı Hasan Hakanoğlu ise, siyasetin gençleştiğini ve Türkiye’nin güçlenmekte olduğunu ifade etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KIRŞEHİR HABERLERİ
KIRŞEHİR HAVA DURUMU
5
°
C
Karla Karışık Yağmurlu
  • Salı
    Karla Karışık Yağmurlu
    5°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    7°C
  • Perşembe
    Hafif Kar Yağışlı
    7°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    8°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç