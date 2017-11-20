AK Parti Çiçekdağı İlçesi 5. Gençlik Kolları kongresi yaptı

Olağan Kongresini yaptı.

AK Parti Çiçekdağı Gençlik Kolları 5. olağan kongresinde Zafer Us, tek liste ile gidilen seçimde İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı görevine getirildi.

Kongre sonrası konuşan İlçe Gençlik Kolları Başkanı Zafer Us, AK gençlik olarak her alanda büyüme yaptıklarını söyledi.

Us yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Gençler durmak yok. Koşacaksınız, koşacaksınız, risk alarak koşacaksınız’ sözü ile Çiçekdağı İlçe Gençlik Kolları 5. Olağan Kongremizi gerçekleştirdik. Kongremizin herkes için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

AK Parti Çiçekdağı İlçe Başkanı Hasan Hakanoğlu ise, siyasetin gençleştiğini ve Türkiye’nin güçlenmekte olduğunu ifade etti.