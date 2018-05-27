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27 Mayıs 2018 09:24

Anadolu’nun plajı hizmete açılıyor

Kaman İlçesi Hirfanlı Baraj Gölü kıyısında ki Savcılı plajı, yenilenen yüzüyle halkın hizmetine açılıyor.

Anadolu’nun plajı hizmete açılıyor

27 Mayıs 2018 09:24


Kırşehir’in Kaman İlçesi Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Savcılı plajı ve bölgede piknik alanlarının yenileme çalışmalarının bittiği duyuruldu.


8 metruk binanın yıkılarak yenilendiği alanda sahil bölgesi de temizlenerek yöre halkının hizmetine açıldığının Kaymakamlık tarafından belirtildiği açıklamada, "Mevcutta yer alan kamelyaların temizlenmesi ve yenilenmesinin ardından 30 adet farklı kamelyalar da yapılarak hizmete açılacak. Piknik alanının kapasitesi yükseltildi. Yıkımı yapılan binaların yerine de 500 araçlık otopark yapılarak piknik yapmaya gelenlerin otopark sorununa da çözüm bulundu"denildi.


Bölgede Kaymakamlıkça verilecek temizlik hizmetleri ve kontrollerin yanında piknik alanında açılacak kafe, restoran ve kurulacak işletmelerde ilçe Kaymakamlığı denetimin de olacak"




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