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19 Eylül 2017 19:24

Azerbaycan Milletvekili Paşayeva: “Türkiye en güçlü Türk Müslüman dünyasının kalesi”

Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında Kırşehir’e gelen Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva, “Türkiye en güçlü Türk Müslüman dünyasının kalesi” dedi.

Azerbaycan Milletvekili Paşayeva: “Türkiye en güçlü Türk Müslüman dünyasının kalesi”

19 Eylül 2017 19:24


Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın Kırşehir AK Parti ziyareti esnasında konuşan Azerbaycan milletvekili Paşayeva, “Türkiye coğrafyası dışında gerçekleri bazı şeyleri daha iyi görüyorsunuz. Biz terörü her yerde lanetliyoruz. Ama terör bize gelince arkasında desteklerini görüyoruz. Ben Azerbaycan milletvekiliyim ama kendimi sadece ora milletvekili gibi hissetmiyorum. Bu vatan coğrafyasının milletin bir parçası olması dışında Türkiye en güçlü Türk Müslüman dünyasının kalesi” dedi.


“Türkiye güçsüzleşir ve zayıflarsa hepimiz güçsüzleşir ve zayıflarız” diyen Paşayeva, şöyle konuştu:


“Eski dönemlere göre Türkiye’nin yanında kardeş devletler var. Gençlerimizi örgütlendirerek daha da güçlü hale geleceğiz. Türk ve Müslüman dünyasının üzerinde oynanan oyunları biliyoruz. Karşılıklı istişarelerle oturup konuşacağız. Kendi çocuklarımızı bizim elimizden almak için çalışıyorlar. Bizler, kendi çocuklarımızı bizden almalarına izin vermeyeceğiz. Hem Türkiye için hem Azerbaycan hem de kardeş ülkeler için daha çok çalışacağız. Mazlum coğrafyalar sitem etmeyecek bizlerden destek isteyecek.”




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