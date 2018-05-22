Kırşehir Belediyesinin Türkiye’de örnek gösterilen belediyeler arasında yer aldığının belirten Bahçeci, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Biz, Kırşehir’i yaptığımız ve yapacağımız projelerimizle daha da güzelleştirmek istiyoruz. Olaylara doğru açıdan bakarak neler yapabileceğimizi doğru kestirdiğimiz zaman başarılı oluruz. Göreve geldiğimizden beri hep bu bilinçle çalıştık ve Kırşehir için hep en iyisini, en güzelini yapmaya çalıştık. Amacımız Kırşehir’imize hizmet etmek. Çok çalışırsınız ama halkın isteklerinin farkında olmazsanız başarınızın hiçbir anlamı olmaz. Biz bunların hepsini bir arada tutarak her zaman Kırşehir için en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bitirdiğimiz projeleri hiçbir zaman yeterli görmedik. Kırşehir’e hizmet etmek için genç bir ekip ile gece gündüz çalıştık. Daha gerçekleştirmek istediğimiz projelerimiz var. Bu projeleri gerçekleştirmek ne kadar önemliyse, bittiğinde bu projeleri hayata geçirebilmek ve sahiplenmek de çok önemli. Biz projelerimizi yaparken bütün unsurlara dikkat ediyoruz. Kırşehir’i yaşanabilir, değişen, gelişen ve modern bir şehir olması yolunda adımlar atarak çalışmalarımıza bu yönde devam ediyoruz.

Kırşehir Belediyesi 9,5 senedir benim yuvam oldu. 9,5 senedir şehrimize pek çok hizmet verdik. Belediyeler arasında Türkiye’de örnek gösterilen bir belediye olduk. Halkımızın katkısı ve desteği ile şehrimize hizmetimiz devam edecektir. Bu dava kutlu bir davadır, bu dava milletin davasıdır, bu dava hepimizin davasıdır. Bu bilinçle çalışmalarımızı sürdüreceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.

Klasik belediyecilik anlayışının ötesinde, vatandaşlarımızın modern belediyecilik alanındaki hizmetlerden en üst düzeyde yararlanmasını sağlamak, çalışmalarımızın temel hedefi olacaktır.

Belediyecilik anlayışımıza göre, şehrimizde yaşayan her bir vatandaşımızın daha iyi şartlarda yaşaması için elimizden geleni yapacağız. Her zaman bu temel düşüncenin bilinciyle, vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarına yanıt verecek hizmetleri gerçekleştirmek adına tüm enerjimizle mesai harcayacağız"