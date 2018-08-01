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01 Ağustos 2018 15:15

Başkan Talu:"2018 yılı makyaj yılımız olacak"

Kaman İlçe Belediye Başkanı Erhan Talu, doğalgaz hattı nedeniyle bozulan ilçe yollarına sıcak asfalt dökümü ile ilgili açıklamada bulundu.

Başkan Talu:

01 Ağustos 2018 15:15


Belediye Başkanı Talu, 2018 yılının Kaman İlçesinde sıcak asfalt dökümelriyle makyaj yılı olacağını belirtti.


Belediye Başkanı Talu açıklamasında, "Yenilenen yollarımızla Kaman güzel bir görünüme kavuşuyor. Belediye olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şu anda ekiplerimiz çok ciddi şekilde çalışmalarını devam ettiriyor.


İnsanların yaşadığı bölgelerin daha düzgün ve güzel olması, hem bizim açımızdan hem de burada yaşayanlar açısından önemlidir. Vatandaşlarımızın hayat standardını yükseltmek ve kolaylaştırmak adına yer, zaman ve uzaklık tanımaksızın yaptığımız çalışmaları yıla yayarak programlı şekilde devam ettireceğiz" dedi.




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