Başkan Talu:"2018 yılı makyaj yılımız olacak"

Belediye Başkanı Talu, 2018 yılının Kaman İlçesinde sıcak asfalt dökümelriyle makyaj yılı olacağını belirtti.

Belediye Başkanı Talu açıklamasında, "Yenilenen yollarımızla Kaman güzel bir görünüme kavuşuyor. Belediye olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şu anda ekiplerimiz çok ciddi şekilde çalışmalarını devam ettiriyor.

İnsanların yaşadığı bölgelerin daha düzgün ve güzel olması, hem bizim açımızdan hem de burada yaşayanlar açısından önemlidir. Vatandaşlarımızın hayat standardını yükseltmek ve kolaylaştırmak adına yer, zaman ve uzaklık tanımaksızın yaptığımız çalışmaları yıla yayarak programlı şekilde devam ettireceğiz" dedi.