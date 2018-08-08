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08 Ağustos 2018 14:40

Belediye Başkanı Bahçeci’den Kızılay’a kurban bağışı

Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Türk Kızılayı Kırşehir Şube Başkanlığına kurban bağışında bulundu.

Belediye Başkanı Bahçeci’den Kızılay’a kurban bağışı

08 Ağustos 2018 14:40


Kızılay Kırşehir Şube Başkanı Adnan Naci Uygur ve yönetimini makamında ağırlayan Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Kızılay’ının tüm dünyada saygın bir yardım kuruluşu olduğunu ifade etti. Türk Kızılay’ının her türlü doğal afet ve zorlu şartlarda olduğu gibi millete büyük hizmetler verdiğini belirten Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, devletin ve milletin merhamet eli Kızılay’ımıza kurban bağışını güvenle yaptığını bildirdi.


Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, kurban bağışı ile ilgili yaptığı açıklamasında, "Türk Kızılayı bizim göğsümüzü kabartıyor. Zor günlerimizde her zamana yanımızda oluyor. Doğal afetlerde her zaman gerek ülkemiz insanının, gerek dünya insanlarının yanında olduğu gibi Kızılay’ımız milletimizin yanında olmuştur. Türk Kızılayı her zaman üzerine düşen görevi yapmış ve halkımızın ihtiyaçlarını karşılamak için katkıda bulunmuştur. Vatanına bayrağına, milletine ve demokrasisine sahip çıkan göz bebeği bir hayır kuruluşumuzdur. Tabi ki vekaletle kurban kestirme sıkça artık toplumumuzda yaşanıyor çünkü eskisi gibi her evde kurban kesimi kolay olmuyor o yüzden vatandaşlarımızın ciddi bir bölümü kurbanlarını gerek Türkiye’de gerekse Dünyadaki fakirlere ulaştırılmak üzere kestiriyorlar. Türkiye ve bütün Dünya da kabul edilmiş güvenilir, ciddi bir birikimi olan Türk Kızılayı bu noktada vekaletle kurban kesimi tercih edeceğimiz birinci derecede bir kuruluştur. Bu noktada vekaletle kurban kestirecek olan tüm vatandaşlarımızı hemşerilerimizi Kızılay vasıtası ile ibadetlerini yapmaya davet ediyorum" dedi.




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