Halkın arasında sevinç ve üzüntüleri paylaşarak Belediyecilik hizmetleri hakkında bilgiler veren Belediye Başkanı Bahçeci, Kırşehir’in hizmetlerin en güzeline layık olduğunu ve hizmet kervanının da devam edeceğini söyledi.

Kırşehir’e yıllardır yapılamayan hizmetlerin yapılmadığını bildiren Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, "9.5 yıl içinde Kırşehir’imizde yıllardır yapılamayan hizmet ve yatırımları yaptık. Bu noktada halkımızın güvenini boşa çıkartmadık. Bu güven sayesinde 9 yılda Kırşehir’de önemli projeler gerçekleştirdik.

2009-2014 yılları arasında yaptığımız hizmetlerin ardından vatandaşımız bize şunu dedi; ’Biz bu insanlara destek verdik, onlar da bizi mahcup etmedi. Kırşehir’imizde bir istedik onlar beş yaptı’ Biz, Allah’ın izniyle bunu başardık. Belediye Başkanı olarak Kırşehir halkına hizmet etmek boynumuzun borcu”dedi.

Her zamana halkın arasında halkla birlikte sorunların üstesinden geldiklerini ifade eden Belediye Başkanı Bahçeci, “Bizim amacımız Kırşehir’in biriken sorunlarını çözmekti. Biz hizmet için, Kırşehir için, Kırşehir’de yaşayan insanlarımız için yola çıkmıştık. Bu yolda da başarılı olduk. Ama hizmetimiz bitmedi. Kırşehir için daha yapacak çok işimiz var.

Kenar mahallelere öncelik verdik. Adaletli olduk. Çalmadık. Çaldırmadık. Yetimin hakkını koruduk. Tüm insanımıza eşit davrandık. Hiç kimseyi düşüncesinden, siyasi görüşünden dolayı ayırmadık. 131 bin nüfuslu Kırşehir’imizin tamamına ne hizmet gerekiyorsa yaptık. 14 mahalle var, bu mahallerimizin hepsine hizmet verdik. Kırşehir’imizde belediyecilik hizmetlerinden hep mahrum olmuş mahallelerimiz vardı, önceliği buralara vererek projeler ürettik. Neyi taahhüt ettiysek yerine getirdik”diye konuştu.

Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Kırşehir Belediyesi’nin bütçesini de arttırdıklarını belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Geçmişte arsa satan bir belediye, personelinin maaşını ödeyemeyen bir belediye, araçlarına mazot alamayan bir belediye vardı. Ama 9 yıl sonra adından söz ettiren ve kısa sürede yaptığı yatırımlarla örnek gösterilen bir belediyemiz var. Biz farklılığı ortaya koyduk. Gerçek anlamda belediyecilik nasıl yapılırmış bütün halkımıza gösterdik. Kırşehir belediyesini nerelerden nereye getirdiğimiz ortada. Bu şehirlerin kat ettiği değişim ve gelişimi Kırşehir’in de sağlaması için 9.5 yıl önce çıktığımız yola halkımızın desteğiyle devam ediyoruz. Kırşehir Belediye Başkanlığı olarak gece gündüz demeden 7 gün 24 saat hizmet prensibiyle çalışmalarımızı sürdürdük. Kırşehir Belediyesi olarak 9.5 yıl içerisinde yaptığımız hizmetleri ve Kırşehir’e kazandırdığımız yatırımları saymakla bitirmemizin mümkün olmayacağını biliyoruz.

9.5 yılda Kırşehir Belediyesi olarak 722 milyon 173 bin 894 liralık yatırım ve hizmet ürettik. Kırşehir Belediyesi bugüne kadar, bu kadar yatırımla ve ilklerle bizim dönemimizde tanışmıştır. 9.5 yılda birçok alanda halkımızı hizmetle buluşturduk"