Belediye ve Valilikten Kırşehirspor’a 175 bin liralık destek

Kırşehir Valiliği ve Kırşehir Belediyesi tarafından kulüp başkanının da katıldığı programda 175 bin liralık destek verileceği açıklandı.

Verilecek destek hakkında konuşan Vali Necati Şentürk, “Bu yıl inşallah üst sıraları zorlayacağız. Fakat hedefimiz 2017-2018 sezonunda şampiyon olmak.”dedi.

Kırşehirspor’un içerisinde olduğu sıkıntıların farkında olduklarını ifade eden Vali Necati Şentürk, “Bu yıl inşallah ilk sıraları zorlayacağımızı düşünmekteyiz. Yeni sezonda hedeflenen bir şampiyonluğumuz var. Yeni 6 topçu alma planımız var. Gerekli yardımları yapacağımızı ifade ettik. Herkes üzerine düşen görevi yapacak. Zaruret halinde bulunulduğu için gerekli yardımları yapacağız. 50 bin lira vermiştik. Kırşehirspor’a 175 bin liralık bir katkıda bulunacağız.”diye konuştu.

Yapılan yardım hakkında bilgilendirme yapan ve Kırşehirlilerden de duyarlı olmalarını isteyen Belediye Başkanı Yaşar bahçeci, “Yapılacak destek takıma ciddi bir katkı sağlayacak. Herkes maddi manevi destek vermeye çalışmakta, bir sonraki sezonun takımını oluşturmaya yönelik çalışmalar yapılıyor. Kırşehirlilerde gerekli desteği sunmalı kulübe destek olmak için herkes de yardımda bulunmalı. Kulübe tesis kazandırma çalışmaları da var. Kırşehir hep birlikte takımını destekliyor. ”ifadelerini kullandı.

Destek açıklamasının yapıldığı basın açıklamasında Kırşehirspor Kulüp Başkanı Levent Akçakoca da teknik bilgiler verdi.