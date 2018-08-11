Beyaz eşya tamircisinin spor tutkusu

22 yıldır Kaman İlçesinde beyaz eşya tamirciliği yapan yapan Osman Öztürk (37), 2006 yılından bu yana savunma sporu kıckboks çalışarak gönüllü eğitim kursları veriyor.

Gönüllü olarak eğitim verdiği kursta 35 öğrencisi olduğunu söyleyen Öztürk, savunma sporları çalışarak öğrenci yetiştirdiğini söyledi.

Öztürk açıklamasında, "Kaman Gençlik merkezinde 2006 yılında başladığım bu spora gönüllü olarak devam etmekteyim. Gençlik Merkezinde ilk önce taekwando sonra ise kickboks eğitimi vermeye başladım. Şuan da 35 öğrencimiz var. Kaman ilçesinde geleceğin gençlerini olacak sporcuları yetiştiriyoruz" dedi.

Kaman’da beyaz eşya tamirciliği yapan Öztürk, gündüzleri iş yerinde çalıştığını akşamları ise öğrencilerini eğittini anlatarak milli takıma sporcu göndermek istediğini belirtti. Babalarının yanında eğitim alan kızları ise babalarınının çalışma gayreti ile sporu sevdiklerini söylediler.