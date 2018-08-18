Celeplerin umudu arefe gününe kaldı

Bir hafta öncesinden çeşitli illerden gelerek Kırşehir Ticaret Borsası Canlı Hayvan Pazarında satış yapmaya çalışan celepler, beklediklerini bulamadıklarından şikayetçi. Girdilerin yüksek olduğundan şikayet eden celepler, döviz kurlarının yükselmesiyle satışların beklediklerinin de altına düştüğünü ifade etti. Celepler, umutlarının arefe gününe kaldığını söyledi.

Ticaret Borsası Genel Sekreteri Battal Çelik ise, gurbetçilerin yurda dönüşü ile arefe gününde satışlarda artış yaşanacağına inandıklarını belirtti. Amerika’nın uyguladığı ekonomik ambargo nedeniyle pazarda Euro ve Dolar üzerinden satışa izin verilmediğini kaydeden Çelik, "Ticaret Borsası olarak yönetim kurulu geçtiğimiz hafta bir karar aldı. Euro ve dolar olarak hayvan satışlarına izin verilmiyor. Bu teamül kararı, bu kararla Türk parasının (TL) değer kazanması hedefleniyor.

Geçtiğimiz yıl hayvan satıcısı besiciler durumdan memnunlardı. İnşallah bu yılda bu yönde beklentimiz var. Bu yıl gurbetçi sayımızda fazla ve gurbetçiler Kırşehir’de hayvan satışının da fazla olacağını bekliyoruz” dedi.