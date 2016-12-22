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22 Aralık 2016 14:47

CHP İl Başkanı Yılmaz Zengin: “Mustafa Kemal Anadolu halkının vatan sevgisini biliyordu”

CHP İl Başkanı Yılmaz Zengin: “Mustafa Kemal Anadolu halkının vatan sevgisini biliyordu”

22 Aralık 2016 14:47

Mustafa Kemal Atatürk’ün Kırşehir’e gelişinin 97. Yıldönümü nedeni ile mesaj yayımlayan CHP İl Başkanı Yılmaz Zengin, Mustafa Kemal’in Anadolu halkının içerisinde olsan vatan sevgisini bildiğini söyledi.
Düşman işgalinde ki toprakların kurtulması için çalışmalar yapıldığını ifade eden İl Başkanı Zengin, "Mustafa Kemal Paşa ve heyet-i Temsili’ye üyeleri; Kuva-i Milli’yi Amil ve idari Milliye’yi hakim kılmak esastır, düşüncesiyle Erzurum ve Sivas kongrelerini gerçekleştirdikten sonra Kayseri üzerinden 22 Aralık 1919 Çarşamba Günü Kırşehir’e harekat etmiştir. Mustafa Kemal Paşa’nın Kırşehir’e gelişinin 97. yılını sevgi ve özlemle kutluyoruz.” dedi.
Öte yandan yaşanan terör olaylarına şehadet mertebesine ulaşan askerlerimize de Allah’tan rahmet dileyen İl Başkanı Yılmaz Zengin, “Kahraman Mehmetçiğimize Allah’tan rahmet kederli ailelerine ise başsağlığı diliyorum. Terör olayları karşısında halkımızın uyanık olması gerekir. Ülkemiz üzerinde ki kara bulutlar da en yakın zamanda kalkacaktır.” ifadelerini kullandı.



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