Diğer
Kategoriler
06 Ocak 2017 16:21

CHP İl Başkanı Yılmaz Zengin’den Eğitim-Bir-Sen’in önerisine tepki

CHP İl Başkanı Yılmaz Zengin’den Eğitim-Bir-Sen’in önerisine tepki

06 Ocak 2017 16:21

Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Yılmaz Zengin, Türkiye’nin bir çok sorunla uğraşırken Eğitim-Bir-Sen’in verdiği öneriye tepki gösterdi.
CHP İl Başkanı Zengin, “Ülkemizde yaşanan sıkıntıları göz önüne alırsak terörü kimlerin desteklediği ortaya çıkıyor.”dedi.
Laikliğin önemli bir sistem olduğunu anlatan İl Başkanı Zengin, “Laiklik demek, aydınlık, çağdaşlık, uygarlık demektir. Laikliğin olduğu yerlerde barış, kardeşlik. Özgürlük var." diye konuştu.
İl Başkanı Yılmaz Zengin şöyle konuştu;
“Eşinin ismini dahi söylemeyenler yanlış yoldadır. Atatürk’e dil uzatmak çok yanlıştır. Atatürk ilke ve devrimlerinden asla taviz vermeyeceğiz. Bu ilke ve devrimleri benimsemeyenlerin sonu mezarlıktır. Cumhuriyet kan ve gözyaşı ile kuruldu. Birilerinin dizinin dibinde değil. Din bizim ortak değerimizdir. Dinimiz çağdaş ve mantıklı bir dindir. Kirli politikalara alet edilmemelidir. ”



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KIRŞEHİR HABERLERİ
KIRŞEHİR HAVA DURUMU
8
°
C
Karla Karışık Yağmurlu
  • Cumartesi
    Karla Karışık Yağmurlu
    8°C
  • Pazar
    Kar Yağışlı
    -2°C
  • Pazartesi
    Kar Yağışlı
    -2°C
  • Salı
    Kar Yağışlı
    3°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç