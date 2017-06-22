CHP,MHP ve AK Parti Belediye’nin meydan iftarında bir araya geldi

Cacabey Meydanında düzenlenen iftara 5 bin üzerinde Kırşehirli katılırken Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, masaları gezerek vatandaşla sohbet etti.

Meydan da iftar öncesi konuşan Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, kargaşanın olduğu İslam coğrafyası için hep birlikte dua edilmesi gerektiğini söyledi.

Kargaşanın olduğu İslam ülkelerine de dua edilmesini isteyen Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, “Geçen yılda Kadir gecesinde iftar yapmıştık. Bundan sonraki yıllarda Kadir gecesi iftarlarını geleneksel hale getirmek istiyoruz. Kargaşanın olduğu İslam coğrafyası için de hep birlikte dua edelim. Müslüman ülkelere de huzur gelsin.”dedi.

Birlikte hareket ederek güç birliği yapıldığını hatırlatan Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, siyasi parti temsilcilerine de verdikleri destek nedeni ile teşekkür ederek konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Kargaşaların olduğu coğrafyalara da dua edelim ki bir an önce ülkelerine huzur gelsin. Birlikte olmanın mutluluğunu da bizler yaşıyoruz. Birlikteliğimize katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Amacımız ülkemize ve insanımıza hizmet edebilmek.

Bu nedenle güç birliği yağacağız. Fitneye fırsat vermeyerek güçlü bir şekilde Kırşehir için Türkiye için çalışacağız. Bütün siyasi temsilciler ve STK’ların Kırşehir’de bir arada olması bir ayrıcalık. Bürokrasi ve siyasi temsilcilerin amacı ülkemize hizmet edebilmek. Yanlış olan tek şey ayrı düşmek ve fitneye fırsat vermektir.”

Şoförler ve Otomobilciler Odasına bağlı dolmuşçulara da seslenen Belediye Başkanı, ulaşım mastır planını bir kere daha hatırlatarak amaçlarının Kırşehir’de dolmuşçularla birlikte yaşanan sorunu çözmek olduğunu ifade ederek konuşmasına şöyle devam etti:

“Arzumuz dolmuşçularla birlikte sorunu çözmek. Kırşehir’in geleceğini de hiç kimseye ipotek etmeyiz. Bu şehirde biz modern otobüslerle kameralı sistemlerle uydu takip sistemleri ile akıllı duraklarla bu şehrin ulaşımını sağlamazsak o zaman bütün bu yatırımlar anlamsız hale gelir. Allah’ın izni ile bunu yapacağız. Yeni otobüsleri almak için 10 milyonluk kredimiz onaylandı.”

Cacabey Meydanında Belediye tarafından düzenlenen iftar programına Vali Necati Şentürk, Cumhuriyet Başsavcısı, Ağır Ceza Reisi, AK Parti Milletvekilleri, CHP İl Başkanı, MHP İl Başkanı, AK Parti İl Başkanı, STK Temsilcileri ve yaklaşık 5 bin kişi katıldı.