Ben müziğimizin evrensel olduğunu düşünüyorum" dedi.

3-5 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen Neşet Ertaş Kültür Sanat Festivali’ne katılmak üzere Kırşehir’e gelen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kırşehir Valiliğini ziyaret etti. Burada Vali İbrahim Akın, AK Parti Milletvekili Mustafa Kendirli ve Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci tarafından karşılanan Kalın, valilikteki anı defterini imzaladı. Sanatçı Yavuz Bingöl’ün de yer aldığı ziyarette konuşan Kalın, "Kendisinin ortaya koyduğu eser aslında yüzlerce yıllık Anadolu abdal geleneğinin mümtaz örneklerini teşkil ediyor. Kendisi ile sözlü gelenek aynı zamanda Anadolu’nun sadece müziğini değil, coğrafyasını, mimarisini, resmini, etik duruşunu, insan anlayışını, gönül coğrafyasını da temsil eden bir anlayışı var. Eserlerinde, sözlerinde gönül coğrafyasını da temsil eden bir gelenek" dedi.

Kalın, "Onun eserinin, hatırasının yaşatılması bu anlamda büyük önem arz ediyor. Dünyada bu kadar savaşın, gerilimin, yıkımın olduğu bir dönemde insanlığın Neşet Ertaş’ın kendi tabiri ile ’gönül diline’, sevgiye, saygıya her zamankinden daha çok ihtiyacı var. Bize düşen bu büyük geleneğin temsilcilerini yaşatmak, gelecek nesillere bırakmak. Anma programı için de bu anlayışla yola çıktık. Program sadece bir müzik programı olarak görülmemeli, müziğimizin yerel tavrı ile ilmi olarak korunması ve geliştirilmesi noktasında da katkılar sağlayacak. Ben müziğimizin evrensel olduğunu düşünüyorum. Batı müziği ne kadar evrenselse, İran müziği ne kadar evrenselse, Çin müziği ne kadar evrenselse Türk müziği de o kadar evrenseldir. Bütün dünyaya hitap eden ve çok geniş bir coğrafyaya da yayıldığını görüyoruz. Evrensel dili aktarmak önemli" diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, daha sonre Kırşehir Belediyesine geçerek Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci’den ilde yapılan çalışmalar ve festival hakkında bilgiler aldı.