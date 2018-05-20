Diğer
Kategoriler
20 Mayıs 2018 21:20

Elektrik trafosuna yıldırım düştü, ilçe merkezi ve köylerde elektrikler kesildi

Kırşehir’in Akçakent ilçesinde elektrik trafosuna yıldırım düşmesi sonucu merkez ile ilçeye bağlı 26 köyde elektrikler kesildi.

Elektrik trafosuna yıldırım düştü, ilçe merkezi ve köylerde elektrikler kesildi

20 Mayıs 2018 21:20


İlçe Belediye Başkanı Yılmaz Kılıç, yaptığı açıklamada, ilçe merkezi ile birlikte ilçeye bağlı köylerde elektrik kesintisinin olduğunu söyledi. Kılıç, "Medaş’la görüştük. 24 köyde elektrik kesintisi oldu. Birkaç saate 10 köyün elektrikleri verilecek. Kalan köylerin ise elektrikleri ilçe merkezi ile birlikte gece yarısına doğru elektrikleri verilecek. Trafo merkezi bağlantısı dışında elektrikler yağmur sonrası yıldırım düşmesi ile kesildi. Trafo merkezinde kısa süreli yangın çıktı. Can ve mal kaybı söz konusu değil, zarar tespit çalışmaları ise yarın gün aydınlandıktan sonra yapılacak" dedi.


Medaş ekipleri ise bölgede yoğun olarak çalışmalarını sürdürüyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KIRŞEHİR HABERLERİ
KIRŞEHİR HAVA DURUMU
25
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Salı
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Perşembe
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç