İnsanın olduğu her yerde hatanın da olduğunu ifade eden Birlik Başkanı Öztürk, “Bu yemek birlik ve beraberliğimizin bir kanıtı. Allah dirliğimizi, birliğimizi bozmasın. İnsan faktörünün olduğu yerde hatalar tabi ki var. Eksimize artımıza baktığımızda artımızın daha fazla olduğuna inanıyorum.”dedi

Esnaf Odaları Birliği tarafından düzenlenen yemekte birliktelik mesajı veren AK Parti Milletvekilleri Mikail Arslan ve Salih Çetinkaya’da Ahi esnafının daima yanında olduklarını ifade etti. Yemeğe Vali Necati Şentürk ile birlikte çok sayıda esnaf katılım gösterdi. Program hatıra fotoğrafının çekilmesi ile son buldu.