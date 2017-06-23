Diğer
Kategoriler
23 Haziran 2017 10:46

Esnaf Odaları Birlik Başkanı Bahamettin Öztürk: “İşlerimizi kimseyi üzmeden yapıyoruz”

Esnaf Odaları Birliği tarafından düzenlenen iftar programında konuşan birlik Başkanı Bahamettin Öztürk, kimseyi üzmeden, hiçbir oda başkanı ve yönetimini ayrıştırmadan birlik ve beraberlik içinde Kırşehir için çalıştıklarını söyledi.

Esnaf Odaları Birlik Başkanı Bahamettin Öztürk: “İşlerimizi kimseyi üzmeden yapıyoruz”

23 Haziran 2017 10:46


İnsanın olduğu her yerde hatanın da olduğunu ifade eden Birlik Başkanı Öztürk, “Bu yemek birlik ve beraberliğimizin bir kanıtı. Allah dirliğimizi, birliğimizi bozmasın. İnsan faktörünün olduğu yerde hatalar tabi ki var. Eksimize artımıza baktığımızda artımızın daha fazla olduğuna inanıyorum.”dedi


Esnaf Odaları Birliği tarafından düzenlenen yemekte birliktelik mesajı veren AK Parti Milletvekilleri Mikail Arslan ve Salih Çetinkaya’da Ahi esnafının daima yanında olduklarını ifade etti. Yemeğe Vali Necati Şentürk ile birlikte çok sayıda esnaf katılım gösterdi. Program hatıra fotoğrafının çekilmesi ile son buldu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KIRŞEHİR HABERLERİ
KIRŞEHİR HAVA DURUMU
28
°
C
Az Bulutlu
  • Cuma
    Az Bulutlu
    28°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Açık
    31°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    31°C
KIRŞEHİR NAMAZ VAKİTLERİ
  • 28 RAMEZÂN 1438
  • 23 Haziran 2017
  • Cuma
  • İmsak :02:58
  • Güneş :05:11
  • Öğle :12:56
  • İkindi :16:53
  • Akşam :20:21
  • Yatsı :22:16
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!