Hukuki Araştırmalar Derneği Başkanı Bilgehan Altaş açıklamasında, "İzmir de yürütülmekte olan ve kamuoyunda’ Papaz Brunson davası olarak bilinen yargılamada ABD vatandaşı olan tutuklu sanık hakkında ev hapsi kararı verilmiştir.

Karar üzerine ABD yetkilileri tarafından Türk Yargısının bağımsızlığı ve Türkiye Cumhuriyetinin egemenliği hiçe sayılarak sanığın derhal tahliyesi yönünde baskı ve tehdit içeren açıklamalar peş peşe yapılmıştır. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ ya yaptırım uygulanacağı ABD yetkilileri tarafından duyurulmuştur.

Türkiye Cumhuriyeti; özgür , egemen, bağımsız, tarihin kaleme alınmaya başladığından bu yana var olan Türk Milletinin iradesinin somutlaştığı onurlu bir devlettir.

Devletimiz , emperyalizme karşı dünya üzerinde verilen kurtuluş mücadelesinin öncü savaşlarından biri ile emperyalizmi yenerek kurulmuş ve tüm mazlum milletlere örnek teşkil etmiştir"dedi.

ABD yetkililerinin tavrının uluslararası hukukta yeri olmadığını ifade eden Dernek Başkanı Altaş, "ABD yetkililerin tavrının uluslararası hukukta, insanlığın binlerce yıllık savaş ve barış mücadelesi ile oluşmuş diplomatik geleneğinde ,hiçbir yeri yoktur. Bu tavrı şiddetle reddediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devletine ve bağımsız Türk Yargısına hiçbir egemen güç, emir ve talimat veremez,tehdit de edemez. Uluslararası hukuka açıkça aykırı olarak; tam bir mafya yöntemi ile alınan bu karar insanlığın kazanımlarına aykırı , hukuku yok sayan asla kabul edilemez bir haksız eylemdir. Türkiye Cumhuriyeti devleti böyle mafya usulü eylemlere asla prim vermemiştir ve vermeyecektir"diye konuştu.