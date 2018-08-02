Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Yerel Haberler
  •  » Kırşehir
  •  » Hukuki Araştırmalar Derneği Başkanı Bilgehan Altaş: "Türk Yargısını Hiçbir Egemen Güç Tehdit De Edemez"
02 Ağustos 2018 16:14

Hukuki Araştırmalar Derneği Başkanı Bilgehan Altaş: "Türk Yargısını hiçbir egemen güç tehdit de edemez"

Hukuki Araştırmalar Derneği Başkanı Bilgehan Altaş, ’Papaz Brunson ‘ davası olarak bilinen yargılamada ABD yetkililerinin tavrını eleştirdi.

Hukuki Araştırmalar Derneği Başkanı Bilgehan Altaş:

02 Ağustos 2018 16:14


Hukuki Araştırmalar Derneği Başkanı Bilgehan Altaş açıklamasında, "İzmir de yürütülmekte olan ve kamuoyunda’ Papaz Brunson davası olarak bilinen yargılamada ABD vatandaşı olan tutuklu sanık hakkında ev hapsi kararı verilmiştir.


Karar üzerine ABD yetkilileri tarafından Türk Yargısının bağımsızlığı ve Türkiye Cumhuriyetinin egemenliği hiçe sayılarak sanığın derhal tahliyesi yönünde baskı ve tehdit içeren açıklamalar peş peşe yapılmıştır. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ ya yaptırım uygulanacağı ABD yetkilileri tarafından duyurulmuştur.



Türkiye Cumhuriyeti; özgür , egemen, bağımsız, tarihin kaleme alınmaya başladığından bu yana var olan Türk Milletinin iradesinin somutlaştığı onurlu bir devlettir.


Devletimiz , emperyalizme karşı dünya üzerinde verilen kurtuluş mücadelesinin öncü savaşlarından biri ile emperyalizmi yenerek kurulmuş ve tüm mazlum milletlere örnek teşkil etmiştir"dedi.



ABD yetkililerinin tavrının uluslararası hukukta yeri olmadığını ifade eden Dernek Başkanı Altaş, "ABD yetkililerin tavrının uluslararası hukukta, insanlığın binlerce yıllık savaş ve barış mücadelesi ile oluşmuş diplomatik geleneğinde ,hiçbir yeri yoktur. Bu tavrı şiddetle reddediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devletine ve bağımsız Türk Yargısına hiçbir egemen güç, emir ve talimat veremez,tehdit de edemez. Uluslararası hukuka açıkça aykırı olarak; tam bir mafya yöntemi ile alınan bu karar insanlığın kazanımlarına aykırı , hukuku yok sayan asla kabul edilemez bir haksız eylemdir. Türkiye Cumhuriyeti devleti böyle mafya usulü eylemlere asla prim vermemiştir ve vermeyecektir"diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KIRŞEHİR HABERLERİ
KIRŞEHİR HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Cuma
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç