İlköğretim Haftası açılışı yapıldı

Okul öncesi, İlköğretim ve Ortaöğretim öğrencilerinin 3 aylık yaz tatili çalan ilk ders zili ile sona erdi.

Kırşehir’de 44 bin 394 öğrenci ve 4 bin 399 personelle yeni ders zili ile birlikte eğitim öğretim hayatına başladı.

Hüsnü Özyeğin İlköğretim okulunda düzenlenen törenlerde konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Şevket Karadeniz, “Yeni dönemler birlikte başarı çıtasının Kırşehir’de her dönem olduğu gibi artacağını söyledi. Kırşehir, eğitimde adından söz ettiren marka bir il bu özelliğini yeni dönemde de koruyacak”dedi.

Törenlere katılan Vali Necati Şentürk ise yeni eğitim öğretim yılında öğrenci ve öğretmenlere başarılar diledi.