Diğer
Kategoriler
18 Eylül 2017 16:19

İlköğretim Haftası açılışı yapıldı

Kırşehir’de Türkiye genelinde olduğu gibi İlköğretim Haftası açılışı düzenlenen resmi törenle yapıldı.

İlköğretim Haftası açılışı yapıldı

18 Eylül 2017 16:19


Okul öncesi, İlköğretim ve Ortaöğretim öğrencilerinin 3 aylık yaz tatili çalan ilk ders zili ile sona erdi.


Kırşehir’de 44 bin 394 öğrenci ve 4 bin 399 personelle yeni ders zili ile birlikte eğitim öğretim hayatına başladı.


Hüsnü Özyeğin İlköğretim okulunda düzenlenen törenlerde konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Şevket Karadeniz, “Yeni dönemler birlikte başarı çıtasının Kırşehir’de her dönem olduğu gibi artacağını söyledi. Kırşehir, eğitimde adından söz ettiren marka bir il bu özelliğini yeni dönemde de koruyacak”dedi.


Törenlere katılan Vali Necati Şentürk ise yeni eğitim öğretim yılında öğrenci ve öğretmenlere başarılar diledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KIRŞEHİR HABERLERİ
KIRŞEHİR HAVA DURUMU
34
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    34°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç