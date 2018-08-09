Diğer
Kategoriler
09 Ağustos 2018 12:18

KAEÜ’sinden 92 Bin 435 Euro’luk erasmus projesi

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Erasmus+ KA107 Projesi (Erasmus+ Program Ülkeleri ile Ortak Ülkeler arasında Yükseköğretim Öğrenci ve Personel Hareketliliği) kapsamında hazırladığı proje 92 bin 435 Euro ile desteklendi.

KAEÜ’sinden 92 Bin 435 Euro’luk erasmus projesi

09 Ağustos 2018 12:18



Üniversite Dış İlişkiler Ofisi tarafından hazırlanan ve başvurusu yapılan Erasmus+ KA107 Projesi Ulusal Ajans tarafından 87 proje arasından seçilerek İç Anadolu Bölgesi (ÜNİKOP Üyeleri ile TR71 Bölgesi) özelinde en büyük bütçeye sahip proje özelliği taşıyor. 2018–2019 akademik yılı içinde yürütülmeye başlanacak Erasmus+ KA107 Projesi ile Filistin, Kırgızistan, Kosova ve Ürdün ile öğrenci, akademik ve idari personel değişimi sağlanması amaçlanıyor.



Üniversite rektörlüğü tarafından desteklenen projeler ve değişim programları ile 2015 yılında 16 olan uluslararası anlaşmalarının sayısı 2018 Ağustos ayı itibariyle 121’e, 2015 Haziran ayında 8 olan uluslararası öğrencilerinin sayısı ise 2018 Ağustos’u itibariyle 400’e ulaştı.



Konu hakkında açıklamalarda bulunan Üniversite Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Erasmus+ KA107 Projesi sayesinde 92 bin 435 Euro’luk bir bütçenin kazandırılmasının üniversitenin uluslararası düzeyde yapacağı çalışmalar için önemli bir adım olduğunu söyledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KIRŞEHİR HABERLERİ
KIRŞEHİR HAVA DURUMU
29
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    29°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    28°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    28°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç