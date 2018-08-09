KAEÜ’sinden 92 Bin 435 Euro’luk erasmus projesi

Üniversite Dış İlişkiler Ofisi tarafından hazırlanan ve başvurusu yapılan Erasmus+ KA107 Projesi Ulusal Ajans tarafından 87 proje arasından seçilerek İç Anadolu Bölgesi (ÜNİKOP Üyeleri ile TR71 Bölgesi) özelinde en büyük bütçeye sahip proje özelliği taşıyor. 2018–2019 akademik yılı içinde yürütülmeye başlanacak Erasmus+ KA107 Projesi ile Filistin, Kırgızistan, Kosova ve Ürdün ile öğrenci, akademik ve idari personel değişimi sağlanması amaçlanıyor.

Üniversite rektörlüğü tarafından desteklenen projeler ve değişim programları ile 2015 yılında 16 olan uluslararası anlaşmalarının sayısı 2018 Ağustos ayı itibariyle 121’e, 2015 Haziran ayında 8 olan uluslararası öğrencilerinin sayısı ise 2018 Ağustos’u itibariyle 400’e ulaştı.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Üniversite Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Erasmus+ KA107 Projesi sayesinde 92 bin 435 Euro’luk bir bütçenin kazandırılmasının üniversitenin uluslararası düzeyde yapacağı çalışmalar için önemli bir adım olduğunu söyledi.