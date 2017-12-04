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04 Aralık 2017 15:38

Kaman İlçesinde okul meclisi seçimi yapıldı

Kırşehir’in Kaman İlçesi okul meclisi seçimleri yapıldı.

Kaman İlçesinde okul meclisi seçimi yapıldı

04 Aralık 2017 15:38


‘Demokrasi’ temelli seçimlerde okul meclisi başkanı olabilmek için 19 okul başkanı temsilcisi yarıştı.


Okul başkanları yaptıkları konuşmaların ardından okul meclisi başkanı olabilmek için öğrenci arkadaşlarına proje sundu.


Yapılan seçimlerin ardından Kaman İlçesinden Abdurrahman Kılıç adlı öğrenci il merkezinde yapılacak seçimlere katılma hakkı kazandı.


Seçimin galibi Kılıç, kendisine oy veren öğrenci arkadaşlarına teşekkür ederek amaçlarının Kaman İlçesinde öğrencilerin sorunlarını çözmek olduğunu söyledi.




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