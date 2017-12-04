Kaman İlçesinde okul meclisi seçimi yapıldı

‘Demokrasi’ temelli seçimlerde okul meclisi başkanı olabilmek için 19 okul başkanı temsilcisi yarıştı.

Okul başkanları yaptıkları konuşmaların ardından okul meclisi başkanı olabilmek için öğrenci arkadaşlarına proje sundu.

Yapılan seçimlerin ardından Kaman İlçesinden Abdurrahman Kılıç adlı öğrenci il merkezinde yapılacak seçimlere katılma hakkı kazandı.

Seçimin galibi Kılıç, kendisine oy veren öğrenci arkadaşlarına teşekkür ederek amaçlarının Kaman İlçesinde öğrencilerin sorunlarını çözmek olduğunu söyledi.