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09 Ocak 2017 13:00

Kar nedeni ile kapanan 117 köy yolunda açma çalışmaları sürüyor

Kar nedeni ile kapanan 117 köy yolunda açma çalışmaları sürüyor

09 Ocak 2017 13:00

Kırşehir’de dün itibari ile başlayan ve şiddetini arttıran kar yağışı nedeni ile kapanan 117 köy yolunda ulaşıma açma çalışmaları devam ediyor.
Köy yollarının ilçe merkezleri bağlantılarının tamamı açılırken il merkezi bağlantı yollarında da İl Özel İdaresi ekipleri aralıksız çalışıyor.
Kırşehir il merkezi ve merkeze bağlı altı ilçe de oluşturulan ekiplerle birlikte yolların açılması çalışmalarına aralıksız devam ediliyor.
Ankara-Kayseri karayolu üzerinde de 61. Bölge Şefliği çalışmaları devam ederken kara yolu trafiğe açık sürücüler ise Bölge Trafik ekipleri tarafından uyarılıyor. Kırşehir Belediyesi ekipleri ise şehir merkezinde kar temizleme ve ana arteller üzerinde yol açma çalışması yapıyor.



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