Kent konseyi genel sekreteri emekli oldu

Görevine 2016 yılında başlayan İlhan, tarafından yapılan yazılı açıklama ise şöyle:

"12 Ocak 2016 tarihinde başlamış olduğum Kırşehir Kent Konseyi Genel Sekreterliği görevimde Kent Konseyini ve devraldığım bayrağı çok ileriye götürdüğüme inanıyorum. Bu konuda vicdanen rahatım. Kırşehir kamu oyu ve basını Kırşehir Kent Konseyinin nereden nerelere geldiğini bilmektedir.

Kent Konseyinde üniversite öğrencileriyle düzenlediğimiz etkinlikler, Kırşehir’i tanıtım gezileri dışında yapmış olduğum ilk ve önemli icraat olarak Kırşehir’in tarihi ve kültürel değerleriyle ilgili hazırladığım dosyayı Kent Konseyi Başkanlığına sundum.

Beni bu göreve layık görenleri utandırmadan edebimle gelerek, edebimle gidiyorum. Emeklilikten dolayı gündüz-gece, Cumartesi,Pazar demeden büyük bir özveriyle, fedakarlıkla yaptığım Kırşehir kent konseyi genel sekreterliği görevimden ayrılmak zorunda kaldım."