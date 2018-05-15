Kırşehir AGD’den İsrail protestosu

Cacabey Meydanında toplanan bir grup AGD üyesi, tarafından ABD ve İsrail düzenlenen basın açıklamasıyla protesto edildi. AGD Kırşehir Şube Başkanı Mehmet Terzioğlu, mübarek günleri kana bulamanın Siyonist aklın vazgeçilmezi olduğunu söyledi. Terzioğlu, "Irkçı emperyalizm yine mübarek günleri kana buladı. İşgalci İsrail yine Filistin’de katliam yapıyor. Seçildiği günden beri önceki ABD başkaları gibi dünyanın baş belası olan Trump küstahlıklarına devam ediyor" dedi

Yapılan basın açıklamasının ardından Cacabey Meydanında toplanan grup ABD ve İsrail bayrağını yakarak protestosunu sonlandırdı.