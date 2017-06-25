Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeçi, AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı tarafından düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı. Burada konuşan Başkan Bahçeçi, 15 Temmuz’da Türk milletinin yeniden şahlandığını kaydetti. Bahçeçi, "15 Temmuz Milli Bayram olarak ilan edildi. Türk Milletinin yeniden dirildiği, şahlandığı Çanakkale Zaferi gibi önemli bir gün bizim için" dedi.

Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeçi ayrıca, "Bu milli bayramımızda tüm Türkiye geneli olduğu gibi ilimizde de bayram havasında geçmesi bekleniyor. Programın içeriği henüz netleşmedi. Bu dayanışmayı sıcak tutmak, hatırlatmak gerekiyor. Milletimizin hafızasını diri tutmak adına ilimizde de inşallah güzel organizasyonlar olacak" ifadelerini kullandı.