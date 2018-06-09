Kırşehir Belediyesi, İçme Suyu Ana İsale Hattı projesi açılışı yapıldı

Dokuz yılda 722 milyon liralık yatırımın Kırşehir’de gerçekleştirildiğini bildiren Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci,oluşturduğu ekiple birlikte büyüdüğü sokakları ve Kırşehir’i yeniden imar ettiklerini söyledi.

Belediye Başkanı Bahçeci, açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Kırşehir’i geleceğe hazırlamak, şehrimize vizyon katmak, çocuklarımıza, gençlerimize umutlarını yeşertecek, güzel bir şehir inşa etmek için gece gündüz arkadaşlarımızla koşturuyoruz.

Dokuz yıl boyunca elli yedi (57) proje tamamladık. Projeler hepsi birbirinden büyük, hepsi birbirinde prestijli projeler. Çevre yatırımlarımızın hepsini tamamladık. Katı Atık depolama, Su Atık Arıtma tesislerimizi ve eski çöp tesisimizin ıslahını gerçekleştirdik. Bunların yanında Pazar yerimizi yaptık. Meydanımızı yaptık. Kent Park gibi Türkiye’de örnek gösterilen bir yeşil alanı Kırşehir’imize armağan ettik. Bu projelerimizi yaparken her zaman sizleri arkamızda hissettik. Milletvekillerimizle hep omuz omuza çalıştık. Katkılarından dolayı bütün Milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Ne zaman başımız sıkışsa , ihtiyacımız olsa sayın Bakanımızın kapısını çaldığımızda hiçbir zaman bizi geri çevirmedi"dedi.

Eski dönemlerde 722 milyon liralık yatırımı Kırşehir’e yapacağız dediğimizde kimseler bizlere inanmazdı diyerek konuşmasına devam eden Belediye Başkanı Bahçeci, konuşmasında, "Belediye olarak dokuz yılda toplam 722 milyon yatırım gerçekleştirdik. Cacabey Meydanında Cumhurbaşkanımıza selam,sevgi ve teşekkürlerimizi iletiyoruz. Ana İshale hattı ve şehir içme suyu projesi , şehrimiz için son derece önemli, hayatı bir proje idi.

Kırşehir ana ishale hattı artık çürüdüğü için nerdeyse yüzde iki yüze yakın kayıp ve kaçak bulunmaktaydı. DSİ ile yürüttüğümüz çalışma ile yaklaşık 20 milyon bir yatırımla su kaynaklarımız yeniledik.

Yeni beş tane kuyuyu devreye aldık. Şehrimizin ihtiyacı 200 metre bölü saniye iken bu beş kuyunun kapasitesi 250 metre bölü saniye. Hesaplamalarımıza göre 2048 yılına kadar Kırşehir’imizin artık su ihtiyacı kalmadı. Proje kapsamında 49 bin metre içme suyumuzun hattımızın tamamını yeniledik. Üç tane su deposu inşa ettik. 3 tanede mevcut depomuzu revize ettik.

Aynı zamanda bir müjde vermek istiyorum. Kırşehir’li hanımefendilerin yıllardır şikayet ettiği kireç problemi içinde iki tane içme suyu kireçten arıtma projesini de inşallah 2018 yılında temelini atacağız. Kırşehir’imizin yılladır problemi de maalesef içme suyumuzun boruları asbestli borular olması idi. İller Bankası ile yürüttüğümüz yaklaşık 63 trilyonluk yatırımla şehrimizin asbest borularını kuruttuk.

Bu kapsamda 169 bin metre içme suyu boru hattımızı yeniledik. Üç tane yeni depo yaptık. Yedi tane de eski depomuzu revize ederek modernize ettik. Bütün şebekemizi tek merkezden kontrol edebilmek için SCADA sistemine de geçmiş olduk. Kırşehir’imize yapacağımız çok hizmetlerimiz var. İnşallah bütün 24 Haziranda değerli hemşerilerimizin güçlü destek ile birlikte iki milletvekilini yine yanımıza alacağız"

Konuşmaların ardından Başbakan Yardımcısı Bozdağ’ın da katılımıyla açılış yapıldı.