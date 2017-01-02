Kırşehir Valiliğinden Halep’e yardım kampanyası

Suriye’nin Halep şehrinde yaşanan iç savaş nedeniyle zor durumda bulunan ailelere destek olmak amacıyla Valilik tarafından yardım kampanyası başlatıldı.

Yardım Kampanyası başlatılması nedeniyle Valilikte düzenlenen toplantıya Vali Necati Şentürk’ün yanı sıra Belediye Başkan Vekili Emre Şahinci, Vali Yardımcıları, Kaymakamlar, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz,İl Jandarma Komutanı J. Alb. Hüseyin Altuntaş, daire müdürleri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan ve yardım sever bir millet olduğumuzun anlatan Vali Necati Şentürk, ilimizdeki tüm kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarımızın Halep’e yardım kampanyasına katılımının hedeflendiğini söyledi.

Halep’teki kardeşlerimize, soydaşlarımıza, ecdadımızın emanetine yardım etmenin tarihî, millî ve insanî görev olduğunu belirten Vali Necati Şentürk, “Komşusu aç yatarken tok yatan bizden değildir. Bizim de komşumuz açken, yiyecek ekmek bulamazken, tedavi için ilaç bulamazken, soğuk kışta giyecek bulamazken rahat yatamayız. Onlar Osmanlı’nın bir parçasıdır. Orta Asya’dan gelen Türkmen boylarıdır.

Türk milleti nerede bir mazlum varsa onun diline, dinine bakmadan yardımına koşmuştur. Türk şehri olan Halep bizim kanayan yaramızdır. Orada büyük bir zulüm var. orada öldürülenler, evleri yıkılanlar müslüman olduğu için batının sesi çıkmıyor.

Batının evrensel kuralları sadece kendilerine göredir. Fakat mazlumların umudu Türkiye ve Türk halkı olarak biz bu insanlık dışı zulme sessiz kalamayız. Kırşehir’den daha önce Bayır-Bucak Türkmenlerine tırlar dolusu yardım göndermiştik. Soydaşlarımıza yine en büyük yardımı bizim yapacağımıza şüphem yoktur.” dedi.

Öğrencilerin de kampanyaya desteğinin sağlanması amacı ile Milli Eğitim Müdürlüğünün harekete geçirilmesi talimatını veren Vali Necati Şentürk, “Valiliğimiz, Belediyemiz ve sivil toplum kuruluşları ile beraber başlattığımız kampanya için yeni bir hesap açılacak. Hesap açıldıktan sonra hesap numarası kamuoyu ile paylaşılacak.

Kampanyaya yapılan yardımlar nakdî ve ainî olarak yapılacaktır. Cacabey Meydanında ve belirlenecek diğer noktalarda yardım çadırları kurulacak. Yardımlar gönüllülük esasına dayanacak. Okullarımızda öğrencilerimizden birer lira toplanacak. Bu 1 liranın toplanması ile, öğrencilerimizin bu sevaba ortak olması, yardımlaşma, mağdurlara yardım etme kültürünü aşılama amaçlanıyor. İlçelerimiz de bu kampanyaya Kaymakamlarımız öncülüğünde yardım toplayacaklar.

Kültür ve medeniyetle yoğrulmuş, kapısını ve sofrasını herkese açık tutan Ahilerin kenti Kırşehir halkı bu kampanyaya duyarsız kalmayacaktır. Yapılacak yardımlarda toplanan gıdaların yola ve zamana dayanıklı olması gerekmektedir. Giysilerin de temiz hatta kullanılmamış olmasına özen gösterilmelidir.”diye konuştu.

Başlatılan kampanya hakkında istişarede bulunan Vali Necati Şentürk, önümüzdeki günlerde çalışmalara başlanılacağını ifade etti.