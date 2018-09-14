Kırşehir'de eğitimciler ve bürokratlar okul güvenliği toplantısında buluştu

Kırşehir'de eğitimciler, bürokratlar, emniyet mensupları ve muhtarlar, 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılında okullarda ve çevrelerinde alınacak güvenlik tedbirlerini okul güvenliği toplantısında ele aldı.

Neşet Ertaş Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıya Vali İbrahim Akın'ın yanı sıra kaymakamlar, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Ferhat Kuran, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Şevket Karadeniz, daire müdürleri, emniyet teşkilatı mensupları, eğitim camiası yetkilileri ve muhtarlar katıldı.

Toplantıda konuşan Vali İbrahim Akın, okul güvenliği ve okul sağlığı ile ilgili toplantıyı yapmaktaki amaçlarının, eğitim-öğretim sezonunda bütün okullarda güven ortamını sağlayarak, öğrencileri bütün zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak, fiziksel ve ruhsal yönden daha sağlıklı bireyler olarak geleceğe hazırlamak olduğunu söyledi.

Toplantı ile Kırşehir genelinde eğitim-öğretim konusunda alınacak güvenlik tedbirlerinin değerlendireceğini belirten Vali İbrahim Akın, “2016 yılında İçişleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolü ile çocuklarımızın evlerinden okula, okuldan da evlerine gideceği süre içerisinde güvenli bir eğitim-öğretim hayatı geçirmeleri, şiddet olayları, madde bağımlılığı ve diğer kötü alışkanlıklardan korunmaları ve ülkemize yararlı bireyler olarak yetişmeleri için bütün güvenlik tedbirlerinin alınması amaçlandı. Okul ve çevrelerinde asayiş, terör, trafik, uyuşturucu konuları ile çocuklarımızın eğitimlerini kötü yönde etkileyen internet cafe, oyun salonu, park, bahçe gibi yerlerde gerekli kontroller yapılacaktır.

Okul kantinlerinde personel ile servis şoförlerinin gerekli inceleme ve kontrolleri yapılacak, çocukların girmesinin yasak olduğu yerlerde uygulamalara devam edilecek, tekel ve alkol satışı yapan ve şans oyunu oynatan yerler okula en az 200 metre mesafede olacaktır. Ayrıca, okul binalarının denetim ve kontrolleri hız kesmeden yapılmaya devam edecektir.

Okul müdürlerinin hem okulun içini hem de dış bölgeleri yakından takip etmesi okullarda güvenli eğitim ortamının oluşmasına katkı sağlayacaktır. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin iyi bir eğitim-öğretim görerek geleceğe iyi bir şekilde hazırlanmasında hepimize önemli görevler düşmektedir. Öğretmenlerimiz, öğrencilerimizin örnek aldığı kişilerdir. Öğrencilerimizi geleceğe hazırlayan öğretmenlerimizin çocuklarımızı en iyiye yönlendireceğine eminim"dedi.

Toplantı, Vali Akın ve katılımcılar arasında, 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılında okullarda alınacak güvenlik tedbirlerinin görüşülmesi ile sona erdi.