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06 Ağustos 2018 15:22

Kırşehir’de hafta sonu Savcılı plajına akın

İç Anadolu bölgesinin halk plajı olarak görülen Savcılı plajı, hafta sonları sıcaktan bunalanların ilk tercihi oluyor.

Kırşehir’de hafta sonu Savcılı plajına akın

06 Ağustos 2018 15:22


Sıcak havaların etkisi ile bunalan vatandaş göle girip piknik yapıyor.


Kent merkezinde sıcaklıkların 34 derecenin üzerine çıkması sonrasında göle akın eden Kırşehirliler, suyun tadını çıkartırken kumsalda da güneşlenmeyi tercih etti.


Kırşehir’e 65, Kırıkkale’ye 80 ve Ankara’ya 140 kilometre uzaklıkta bulunan Savcılı plajı özellikle yaz mevsiminde ve hafta sonları beklenenin üzerinde ilgi görüyor. Kaman ilçesine bağlı Savcılı Büyükoba’daki Hirfanlı Baraj Göleti, Kırşehir ve çevredeki illerden serinlemek için gelenlerin uğrak yeri haline gelirken 3 kilometre sahili ile de Akdeniz bölgesini aratmayan görsel bir güzelliğe sahip.


Savcılı Büyükoba köyünün 3 kilometrelik halk plajında vatandaşların güvenli şekilde eğlendiğini ifade eden Kaman Kaymakamı Murat Girgin, bölgenin İç Anadolu bölgesinde bulunan şehirlerden de ilgi gördüğünü söyledi.


Bölgeye eğlenmeye ve piknik yapmaya gelen halk ise plaj alanından memnun olduklarını ifade ederek, bölgenin İç Anadolu bölgesi için önemli bir alan olduğunu anlattı.




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