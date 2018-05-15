Kırşehir’de Ramazan pidesinin fiyatları değişmedi

Öztürk açıklamasında, "11 ayın sultanı Ramazan ayı geldi. Bu gece itibariyle Ramazan orucumuza başlayacağız. Tabi ki bu arada fırıncı esnafımızın bazı beklentileri oldu. Geçen yılki fiyatlarla bu yılki fiyatlar arasında fazla fark olmadı"dedi.

Pide fiyatlarının değişmediğini kaydeden Öztürk, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"200 gram pide 80 kuruş; 400 gram pide 1 lira 60 kuruş; tek yumurta ve susamlı çift 400 gram pide 2 lira 50 kuruş. Kıymalı ve kaşarlı pide 8-10 lira arasında değişiyor. İçini evde hazırlayıp da fırınlarda pide yaptıran vatandaşlarımız da 200 gram ekmek için 50 kuruş pişirme parası ödeyecek. Kırşehir halkına hayırlı uğurlu olsun."