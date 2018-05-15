Diğer
Kategoriler
15 Mayıs 2018 17:17

Kırşehir’de Ramazan pidesinin fiyatları değişmedi

Esnaf Odaları Birlik Başkanı Bahamettin Öztürk, ramazan ayının gelmesiyle birlikte Kırşehir’de pide fiyatlarında değişiklik olmadığını söyledi.

Kırşehir’de Ramazan pidesinin fiyatları değişmedi

15 Mayıs 2018 17:17


Öztürk açıklamasında, "11 ayın sultanı Ramazan ayı geldi. Bu gece itibariyle Ramazan orucumuza başlayacağız. Tabi ki bu arada fırıncı esnafımızın bazı beklentileri oldu. Geçen yılki fiyatlarla bu yılki fiyatlar arasında fazla fark olmadı"dedi.


Pide fiyatlarının değişmediğini kaydeden Öztürk, konuşmasını şöyle sürdürdü:


"200 gram pide 80 kuruş; 400 gram pide 1 lira 60 kuruş; tek yumurta ve susamlı çift 400 gram pide 2 lira 50 kuruş. Kıymalı ve kaşarlı pide 8-10 lira arasında değişiyor. İçini evde hazırlayıp da fırınlarda pide yaptıran vatandaşlarımız da 200 gram ekmek için 50 kuruş pişirme parası ödeyecek. Kırşehir halkına hayırlı uğurlu olsun."




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KIRŞEHİR HABERLERİ
KIRŞEHİR HAVA DURUMU
26
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    26°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    28°C
  • Cuma
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç