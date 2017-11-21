Kırşehir’de soğuk hava kendini hissettirdi.

Yüksek yerlerde bulunan ilçeler beyaza büründü.

Kırşehir’in yüksek ilçelerinde kar etkisini gösterdi. Kaman, Çiçekdağı, Akçakent, Akpınar ve Boztepe ilçesi beyaz örtü ile süslendi.

Kırşehir ve bağlı ilçelerde yağmurun ardından karla karışık dolu yağmaya başladı. Gece saatlerinde başlayan ve kısa sürede etkisini artıran kar Kaman, Akpınar, Akçakent, Boztepe, Mucur, Çiçekdağı ilçelerinde bir çok noktasını beyaza bürüdü.

Kırşehir Meteoroloji Genel Müdürü Ahmet Seyit Yıldız, Pastırma sıcaklıkları bitiğini soğuk havanın artık yüzünü göstermeye başladığını ifade etti.