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21 Kasım 2017 09:45

Kırşehir’de soğuk hava kendini hissettirdi

Kırşehir’de soğuk hava kendini hissettirdi.

Kırşehir’de soğuk hava kendini hissettirdi

21 Kasım 2017 09:45

Yüksek yerlerde bulunan ilçeler beyaza büründü.


Kırşehir’in yüksek ilçelerinde kar etkisini gösterdi. Kaman, Çiçekdağı, Akçakent, Akpınar ve Boztepe ilçesi beyaz örtü ile süslendi.


Kırşehir ve bağlı ilçelerde yağmurun ardından karla karışık dolu yağmaya başladı. Gece saatlerinde başlayan ve kısa sürede etkisini artıran kar Kaman, Akpınar, Akçakent, Boztepe, Mucur, Çiçekdağı ilçelerinde bir çok noktasını beyaza bürüdü.


Kırşehir Meteoroloji Genel Müdürü Ahmet Seyit Yıldız, Pastırma sıcaklıkları bitiğini soğuk havanın artık yüzünü göstermeye başladığını ifade etti.




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