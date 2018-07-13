Kırşehir’de uçucu vektörlerle mücadele aralıksız sürüyor

Yapılan ilaçlama çalışmaları ile ilgili konuşan Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, çalışmaların aralıksız devam ettiğini söyledi.

Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalımalar hakkında bilgiler veren Belediye Başkanı Bahçeci, çalışmaların tüm mahallelerin yanında, Katı Atık Depolama Tesisi, Kılıçözü Çayı, Bağbaşı Avgun Deresi, Selgah Deresi ve Hılla Göleti ile çeşitli gübrelik alanlarda yapıldığını belirtti.

Kırşehir’de haşerelerin üreme kaynağı olan sulak yerlerin karasinek ve sivrisinek larvalarına karşı ve park bahçe alanlarını da keneye karşı ilaçlama faaliyetlerinin yapıldığını belirten Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci , “İnsanların yaşadıkları yerleri yaşanmaz hale getiren, hastalık etkeni vektörlere karşı sezonun başlamasıyla birlikte ekiplerimiz sürekli ilaçlıyor. İlaçlama Belediyemizin ilk öncelik verdiği konulardan biridir. Belediye olarak halk sağlığını korumak için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. İlaçlama çalışmalarımız sayesinde bu bölgelerdeki uçkun, larva, karasinek ve sivrisinek gibi haşerelere karşı mücadelemiz devam ediyor”dedi.