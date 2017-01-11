Kırşehir’deki FETÖ operasyonunda 2. dalga

Kırşehir’de bu sabah başlatılan FETÖ/PDY operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.

KOM Şube Müdürlüğü tarafından başlatılan TEM Şube Müdürlüğünün de destek verdiği operasyonda Kamu Hastaneleri Birliğinde görevli, sağlık memuru, hemşire, doktor, teknisyenlerin bulunduğu 10 kişi sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Ev ve iş yerlerinde yapılan aramaların ardından T.D., Y.G., E.Ç., M.D., S.H.Y., Z.K., M.Ç., M.T., A.R.G., E.A., Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek Emniyete götürüldü.

Haklarında inceleme başlatılan kişilerin ifadelerinin ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.