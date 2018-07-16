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16 Temmuz 2018 13:40

Kırşehirli iş adamından demokrasi nöbetine destek

KIRŞEHİR (İHA) – 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde Cacabey Meydanında toplanan binlerce kişiye Kırşehirli iş adamı pilav ve limonata dağıttı.

Kırşehirli iş adamından demokrasi nöbetine destek

16 Temmuz 2018 13:40


Kırşehir’de faaliyet gösteren Maydanoz Yemek Şirketi Sahibi Yakup Arıöz Cacabey Meydanında demokrasi nöbeti tutan Kırşehirlilere pilav ve limonata dağıttı.


Yaptığı davranış ile iş dünyasına örnek olan Arıöz, açıklamasında, “Milli iradeye sahip çıkan Kırşehirli hemşehrilerimize destek vermek için pilav ve limonata dağıtımı yaptık." dedi. Arıöz, "15 Temmuz 2016 tarihinde hain Fethullahçı Terör Örgütünce (FETÖ/PDY) milli irademize ve ülkemizin birlik ve beraberliğine karşı, hain bir darbe girişiminde bulunmuştur. Bu hain darbe girişimi, Cumhurbaşkanımız’ın dik duruşu ve kararlı iradesi, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde ülkesine ve demokrasiye sahip çıkma azmi ile milli iradeye bağlı kalan kahraman askerlerimizin kararlılığı, Emniyet güçlerimizin şanlı cansiperane direnişi ve aziz milletimizin ölüme meydan okuyan asil duruşu sayesinde hedefine ulaşamadan engellenmiştir”diye konuştu.




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