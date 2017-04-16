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16 Nisan 2017 21:57

Kırşehirliler Cacabey Meydanına akın etti

Anayasa değişikliği için yapılan referandumda Kırşehir’de sandıkların açılması ile oy sayım işlemi tamamlandı.

Kırşehirliler Cacabey Meydanına akın etti

16 Nisan 2017 21:57


Halk oylaması için il genelinde kurulan 624 sandıkta sabah saat 8.00’ da başlayan oy kullanma işlemi 17.00’ da sona erdi.


Sandıkların açılmaya başlanması ile birlikte Cacabey Meydanında kutlamalar başladı. Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci sosyal medya hesabından ‘Gün birlik ve beraberlik günüdür. Milletimizin büyük zaferini kutlamak üzere toplanıyoruz. ”diye davette bulundu


AK Parti İl Başkanı Mustafa Kendirli ise paylaşım yaptığı mesajda “Allah’ın yüce Türk Milletine nasip ettiği bu büyük zaferi kutluyoruz. ”ifadelerini kullandı.




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