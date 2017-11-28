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28 Kasım 2017 14:36

Metruk okul binasındaki posterlere inceleme

Kırşehir’de eskiden Mehmet Akif Ersoy Lisesi olarak kullanılan ve şuan metruk halde olan bina da yerlerde bulunan Türk Büyükleri posterleri ile ilgili Milli Eğitim Müdürlüğü inceleme başlattı.

Metruk okul binasındaki posterlere inceleme

28 Kasım 2017 14:36


Mezun olduğu okula giderek gördükleri karşısında yaşadığı durumu anlatan Ömer Duran, “Mehmet Akif Ersoy Lisesinin yıkılıp yerine Uygulamalı Turizm Oteli yapılacağını öğrendim. Okulu ziyaret ederek anılarımı tazelemek istedim. Tüylerim görünce diken diken oldu. Türk Büyüklerinin fotoğrafları da atıl bir şekilde terk edilmiş gidilmiş” dedi.


Yaşanan paylaşımla ilgili açıklamada bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Şevket Karadeniz, ise posterlerin atıl vaziyette olması ile ilgili okul yöneticileri ile görüştüğünü söyledi.


Milli Eğitim Müdürü Karadeniz, “Konu ile ilgili hemen inceleme başlattık. Sorumlu arkadaşlarımızı tekrar toplantıya çağırdık.


Bu tür durumlarda okullar taşınmadan söylediğimiz ilk şey Türk Bayraklarının Mustafa Kemal Atatürk’ün portreleri ile milli ve manevi değerlerimizin muhafazasının sağlanmasıdır Okul, 31 Ekim tarihinde boşaltılarak yıkımı yapılacak müteahhite teslim edilmiştir” dedi.


Binayı devrederken içerisinde bir şey olmadığının da altını çizen Karadeniz konuşmasını şöyle sürdürdü:


“Bina içerisinde bayrak, flama, lafzatullah gibi herhangi bir şey bırakılmamıştır. Okul, Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerince müteahhitte verilmeden önce kontrol edilmiş haberde geçen konu ile ilgili hiçbir materyale rastlanılmamıştır”




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