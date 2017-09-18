Neşet Ertaş ile ilgili çalışmalar kitaplaştırıldı

Dr. Salahaddin Bekki ile öğrencisi Dicle Demirbaş’ın birlikte hazırladıkları ‘Son Abdal Neşet Ertaş Hayatı, Eserleri ve Hakkında Yapılan Çalışmalar’ kitaplaştırıldı.

Üç ana bölümden oluşan kitabın birinci bölümünde, Abdallık geleneği Neşet Ertaş’ın hayatı, Neşet Ertaş’ın günümüz abdalları için ne anlama geldiği Kırşehir’i temsil eden bir imge olması repertuvarının kaç türküden oluştuğu ve edebî kişiliği ile YouTube’da en fazla dinlenen 15 türküsünün metni yer alıyor.

Kitabın ikinci bölümünü merhum Neşet Ertaş’ın eserlerinin tespitine ayran Bekki, onun çıkarmış olduğu plaklar, kasetleri piyasaya çıkış tarihlerine göre sıralanmış ve her bir plak, kaset adları ile onlarda yer alan türkülerin isimlerine yer verdi.

Kitabın üçüncü bölümünde ise Neşet Ertaş hakkında yapılan çalışmalara ayrıldı.

Beş yıllık bir çalışmanın ürünü olan kitap, Neşet Ertaş’ın ‘son abdal’ olma sıfatını hak edişinin öyküsü ile onun hakkında yapılan çalışmaları bir arada sunan ilk eser olma özelliğini taşıyor.