Neşet Ertaş’ın memleketinde tedavi için müzik kullanılacak

Merkezde uygulanan tedavide müzik de kullanılacak.

GETAT açılışına, Vali İbrahim Akın’ın yanı sıra Milletvekili Mustafa Kendirli, Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, İl Sağlık Müdürü Dr. Suat Türkoğlu, Başhekim Prof. Dr. Figen Tuncay, il protokolü ve hastane yöneticileri katıldı.

Başhekim Prof. Dr. Figen Tuncay’ın yaptığı sunum ve bilgilendirmenin ardından konuşan Vali İbrahim Akın, "Hacamat (kupa), akupunktur, müzikle terapi, masaj tedavisi gibi geleneksel tıp yöntemleri, modern tıbbın destekleyici ve tamamlayıcı dallarıdır. Artık hastanemizde talep eden hastalara geleneksel tıp yöntemleri de uygulanacaktır. Ayrıca, gerekli eğitim ve izinler alındıktan sonra diğer branşlarda da tedavi yöntemleri uygulanmaya başlayacaktır. Amacımız, vatandaşlarımıza her türlü tedaviyi, en iyi ve kaliteli bir biçimde sunmaktır" diye konuştu.

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uyguluma Merkezinin açılış töreni sonrasında konuşan AK Parti milletvekili Mustafa Kendirli, yüz yıldan bu yana süregelen tedavi yöntemleri ile de 15 ayrı dalda tedavi olunabileceğini söyledi. Milletvekili Mustafa Kendirli, "15 farklı tedavi çeşidi içerisinde Kırşehirlileri en çok heyecanlandıran bölüm müzikoterapi bölümü. Türkiye’de Kırşehir türkülerin ve merhum Neşet Ertaş’ın diyarı, bu nedenle inşallah hedefimiz müzikoterapiyi de şehrimize en kısa sürede kazandırma hedefindeyiz. Türkülerin vatanı Kırşehir’de bundan sonraki süreçte müzikoterapi ile hastalarımızın tedavi edilme terapi edilme yöntemini de şehrimizde inşallah vatandaşlarımıza sunacağız. Üniversitemizin çalışmaları bu konuda çok güzel. Hedefimiz bu ünitemizi Türkiye’de eğitim merkezi haline getirmek istiyoruz" açıklamalarında bulundu.

Program, akupunktur tedavisinin uygulamalı olarak gösterilmesi ile sona erdi.