Okul arkadaşları Eda için baskılı forma ile maça çıktı

Gördüğü lösemi tedavisi esnasında hayatını kaybeden Eda Beşkardaş için öğrenim gördüğü Cacabey Ortaokulundaki okul arkadaşları Karaman’da düzenlenen spor müsabakasına Eda yazılı baskılı formalarla çıkarak, Eda için dua etti.

Eda’nın okul arkadaşlarına yaptıkları anmadan ötürü teşekkür eden Anne Senem Beşkardaş, “10 yaşına girdiği günlerde karın ağrısı şikayeti sonrasında lösemi hastası olduğu ortaya çıktı. Bu hastalıktan kurtulmadı. Ayrılıklar vardır; Baharın yüzünü kışa çeviren, Bir garip firari kuşa çeviren. Dualar vardır; Arz-ı halleri Rahman’a bildiren, Derinden titreyen ruhu dindiren. Hasretler vardır; Bekleyiş içinde aklını yitiren bir de güzel insanlar var" dedi.

Eda, Ankara Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk servisinde 16 aylık tedavi sonrası hayata tutunamamıştı.