Önce otomobile çarptı sonra ateş açtı

Alınan bilgiye göre kaza, Çukurçayır Mahallesinde seyir halinde ki 40 AN 682 plakalı otomobile 40 AAD 695 plakalı otomobilin arkadan çarpması sonrasında meydana geldi.
İddiaya göre E.K., kaza sonrası çıkan tartışmada tüfekle havaya ateş açtı. Tüfeğin ateş aldığı anda ise R.A., kolundan yaralandı.
Durumunun iyi olduğu öğrenilen yaralı R.A., Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde tedavi altına alındı.
Olay yerine gelen polis, delilleri toplayarak ateşlenen tüfeği aldı. Boş kovanlar ise tespit edildi. Kaza sonrası yaşanan silahla ateşleme olayında geniş çaplı inceleme başlatıldı.