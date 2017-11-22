Tuz mağarası işletmecisi Mustafa Demirbilek, tuz mağarasını sağlık ve kültür turizmine kazandırmak istiyor. İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay’ında incelemelerde bulunduğu kaya tuzu mağarasından Türkiye’de birçok yetkilinin haberinin dahi olmadığını anlatan Demirbilek, kış mevsiminde karayolları ile çalıştıklarını ve kaya tuzunu buzlanmayı önlemek için kullandıklarını belirtti.

“Romalılar döneminden kaldığı biliniyor”

Kaya tuzu mağarasının tarihinin 7 bin yıl öncesine dayandığına dair rivayetler olduğunu Romalılar döneminden kalındığının ise kesin olarak bilindiğini anlatan ve tuz mağarasında birçok odanın da olduğunu ifade eden işletmeci Demirbilek, “Tuz ocağının tarihi kesinlikle bilinmemekte Romalılar döneminden kaldığı ise söylenmekte Prof. Dr. Canan Karatay’da buraya gelerek bu tarihi bizlere teyit etti.

Ocak içerisinde çok geniş bir alan var. 6-7 bin metrekare bir alan içerisinde yer alan ocak içerisinde odalar var. Bizler bu odaları sağlık-kültür turizmi ile hastane yapımında kullanmak istiyoruz”dedi.

“İşletmeci olarak ticari düşünüyor fakat vicdani rahatsızlık duyuyor”

Tuz ocağını çalıştırdığı 10 personelle birlikte çalıştıran Mustafa Demirbilek, Kırşehir’de bir altın madeni olduğunu fakat değerlendirilemediğini şöyle anlattı:

“Bir işletmeci olarak ticari düşünüyoruz ama vicdani olarak da rahatsızlık duyuyorum. Ben bu mağara alanının sağlık turizminde kullanılmasından yanayım. Elimizde mevcut bir mağara var mağaranın değerlendirilmesini istiyoruz.

Değerlendirilemediği için bir işletmeci olarak ben çok rahatsızlık duyuyorum. Türkiye’de tornada dönen tek tuz Kırşehir’de bulunan tuz mağarasından çıkıyor. Canan Karatay, kristal tuzu alarak vatandaşa da tavsiyede bulunarak seçtiği tuzları da evine götürdü.

Üzülerek ifade ediyorum ki birçok yetkilinin buradan haberi dahi yok. Yetkililerle görüşerek ocağı ziyaret etmelerini istedim. İşlerinin yoğunluğundan dolayı gelemediler diyelim. Yetkililerin alanımızı görmesini mutlaka istiyorum. Neden Türkiye’de bir tuz mağarası olmasın. Mağara neden sağlık ve kültür alanında hizmet vermesin. İşlenmiş bir hazine Kırşehir’de yatıyor. İşlenmiş yıllık 50 bin ton tuzu kara yollarında buzla mücadelede kullanıyoruz.”

“Çalışan personel doktor yüzü görmedi”

Tepesidelik köyünde bulunan tuz mağarasında çalışan işçiler doktor yüzü görmediklerini ise tuz mağarasına bağlayarak, "Çalışıyoruz. Tuz mağarası geniş bir alana sahip özellikle nefes alma probleminin olmadığını net şekilde söyleyebilirim. Kaya tuzu mağarasında çalıştığımız süre içerisinde de doktor yüzü görmedik. Kaya tuzu faydalıdır” diye konuştu.