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01 Ağustos 2018 15:16

Polis Eğitim Merkezinde mezuniyet heyecanı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM), 2018 yılı 19.

Polis Eğitim Merkezinde mezuniyet heyecanı

01 Ağustos 2018 15:16

dönem mezunlarını verdi.


Mezuniyet töreninin de konuşan Kırşehir Valisi İbrahim Akın, devletlerin toplumda huzur ve güveni sağlayacak teşkilatları kurmak zorunda olduğunu söyledi. 402 öğrencisini mezun eden Kırşehir POMEM’de düzenlenen mezuniyet töreninde konuşan Vali Akın, “Her devlet kurulduğu andan itibaren öncelikle toplumda huzur ve güveni sağlayacak teşkilatları kurmak zorundadır. Güvenliğin olmadığı asayişin bozulduğu kargaşanın hakim olduğu yerde istikrardan demokrasiden insan haklarından yada diğer hizmetlerin kalitesinden bahsetmek mümkün değildir” dedi.


Konuşmaların ardından Polis Meslek Eğitim Merkezinde yemin töreni yapıldı. Eyüp Can Şahmalı okul birincisi olarak yaş kütüğüne adını çaktı.


Dönem boyunca yapılan eğitimlerde derece yapan öğrencilere Vali ve Kırşehir’de yer alan protokol tarafından ödülleri verildi.


Yapılan tören geçişinin ardından program sona erdi.




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