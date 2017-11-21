Şiddetli kar 23 köy yolunu ulaşıma kapattı

Kırşehir’de yoğun kar yağışı nedeniyle köy yolları ulaşımı kapandı. Kapanan yollarda Özel İdare çalışmalara başladı.

İl Özel İdare’ye ait 8 greyder ve 1 bıçaklı kamyon olmak üzere 9 iş makinesi kapanan köy yollarında çalışmalarını aktif şekilde sürdürüyor.

Kırşehir’de Çiçekdağ ilçesine bağlı Topalali, Kabaklı, Kırdök Akpınar ilçesine bağlı Eşrefli, Çiftlikmehmetağa Tatarilyasyayla, Tatarıilyaskışla,Kavaklıöz, Beşler, Yeşiloba, Köşker, Safrazlı, Çiftlik, Mehmetağa, Çiftlik, Sarıkaya, Demirli, Eşrefli, Ödemişli, Korkorlu, Zalimali, Taşoluk, Yeşiloba köylerinde çalışmalar aralıksız devam ediyor.