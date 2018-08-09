Tarihi Uzun Çarşı’da çiçekler açtı

Kırşehir Belediyesi tarafından şehrin en eski çarşısı olan tarihi Uzun Çarşı’nın Sokak ve Cephe Düzenleme Projesin’nde 107 adet yapının cephe yenilemesi, üst örtü projesi ve sokakların zemin iyileştirilmesi yapıldı.

Kalehöyük alanının etrafını saran uzun çarşı sokağı ve yeni 1. çarşı sokağı boyunca karşılıklı yer alan 415 metre uzunluğundaki alanda sokak ve cephe düzenleme projesi bitirilerek, tarihi değerlerler yeniden canlandı.

Projenin yanı sıra ise Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri iki gündür hummalı bir çalışma içerisinde tarihi çarşının görsel güzelliğini oluşturmak için çalışmalarına başladı.

Tarihi çarşıyı saksı çiçekleriyle donatan görevliler çatıları taşıyan her kolona ve dükkanların önüne gelecek şekilde çiçekleri donatan ekipler, yıl boyu bakımlarını da yapacak.