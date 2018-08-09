Diğer
Kategoriler
09 Ağustos 2018 11:40

Tarihi Uzun Çarşı’da çiçekler açtı

Yıllardır bakımsızlıktan yıkılmak üzere olan ve son bir yılda Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci’nin talimatıyla değişim süreci geçiren Uzun Çarşıda çiçekler açtı.

Tarihi Uzun Çarşı’da çiçekler açtı

09 Ağustos 2018 11:40



Kırşehir Belediyesi tarafından şehrin en eski çarşısı olan tarihi Uzun Çarşı’nın Sokak ve Cephe Düzenleme Projesin’nde 107 adet yapının cephe yenilemesi, üst örtü projesi ve sokakların zemin iyileştirilmesi yapıldı.



Kalehöyük alanının etrafını saran uzun çarşı sokağı ve yeni 1. çarşı sokağı boyunca karşılıklı yer alan 415 metre uzunluğundaki alanda sokak ve cephe düzenleme projesi bitirilerek, tarihi değerlerler yeniden canlandı.



Projenin yanı sıra ise Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri iki gündür hummalı bir çalışma içerisinde tarihi çarşının görsel güzelliğini oluşturmak için çalışmalarına başladı.



Tarihi çarşıyı saksı çiçekleriyle donatan görevliler çatıları taşıyan her kolona ve dükkanların önüne gelecek şekilde çiçekleri donatan ekipler, yıl boyu bakımlarını da yapacak.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KIRŞEHİR HABERLERİ
KIRŞEHİR HAVA DURUMU
29
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    29°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    28°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    28°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç