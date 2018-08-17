Tarım Lisesinden İç Anadolu’ya toprak analizi hizmeti

Çevre Amaçlı Tarım Arazilerini Koruma Programı Projesi çerçevesinde kurulan ve çevre illerdeki çiftçilere hizmet veren laboratuvarda 172 toprak analizi yapıldı.

Türk Telekom Osman Kulaksız Tarım Meslek Lisesi Müdürü Sinan Yılmaz, toprak analizlerinin sadece Kırşehir ile sınırlı kalmadığını çevre il ve ilçelerden de talep geldiğini belirtti.

Okul Müdürü Sinan Yılmaz, "İlçemize yakın olan Kırıkkale, Aksaray, Yozgat, Nevşehir gibi illerden ve ilçelerden de analiz yaptırmak için okulumuza toprak numuneleri bırakan çiftçilerimiz oluyor. Bu çiftçiler daha önce Ankara, Kayseri, Konya gibi büyükşehirlere gidiyorlardı, Sonuç almak için maddi ve manevi sıkıntı yaşıyorlardı. Bizler sonuçları en kısa süre ve en az maliyetle çiftçilerimize ulaştırıyoruz" dedi.