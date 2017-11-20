Diğer
Kategoriler
20 Kasım 2017 13:05

Ülkü Ocakları Kayseri’de düzenlenen ‘koşu ve bisiklet’ yarışlarında derece yaptı

Kırşehir Ülkü Ocakları ‘Başbuğ Alpaslan Türkeş 100 yaşında’ spor yarışmalarında derece yaptı.

Ülkü Ocakları Kayseri’de düzenlenen ‘koşu ve bisiklet’ yarışlarında derece yaptı

20 Kasım 2017 13:05


Kayseri’nin ev sahipliğinde düzenlenen yarışmalarda Kırşehir Ülkü Ocaklarından Oğuzhan Metin derece yaptı.


Yapılan etkinlikler hakkında bilgi veren Kırşehir Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet Akbayır, merhum Türkeş’in memleketinde düzenlenen organizasyonlarda Kırşehir Ülkü Ocakları olarak yer aldıklarını söyledi.


Akbayır, “Başbuğumuz merhum Türkeş’in 100. Yaşı dolayısı ile düzenlenen etkinliklere katıldık. Oğuzhan Metin adlı arkadaşımız yapılan yarışmalarda derece yaptı. Etkinlikler Kayseri’de büyük bir coşku ile geçti.


Hafta sonu da yoğun bir katılımla Ankara’da olacağız. Ev sahipliğinden ötürü Kayserili kardeşlerimize teşekkür ederiz”dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KIRŞEHİR HABERLERİ
KIRŞEHİR HAVA DURUMU
5
°
C
Karla Karışık Yağmurlu
  • Salı
    Karla Karışık Yağmurlu
    5°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    7°C
  • Perşembe
    Hafif Kar Yağışlı
    7°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    8°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç