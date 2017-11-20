Kayseri’nin ev sahipliğinde düzenlenen yarışmalarda Kırşehir Ülkü Ocaklarından Oğuzhan Metin derece yaptı.

Yapılan etkinlikler hakkında bilgi veren Kırşehir Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet Akbayır, merhum Türkeş’in memleketinde düzenlenen organizasyonlarda Kırşehir Ülkü Ocakları olarak yer aldıklarını söyledi.

Akbayır, “Başbuğumuz merhum Türkeş’in 100. Yaşı dolayısı ile düzenlenen etkinliklere katıldık. Oğuzhan Metin adlı arkadaşımız yapılan yarışmalarda derece yaptı. Etkinlikler Kayseri’de büyük bir coşku ile geçti.

Hafta sonu da yoğun bir katılımla Ankara’da olacağız. Ev sahipliğinden ötürü Kayserili kardeşlerimize teşekkür ederiz”dedi.