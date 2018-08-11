Usta öğreticiler antrenör olma yolunda

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, aldığı karar ile ‘Yöre Oyunları Yetiştiriciliği Kurs’ programını yürürlükten kaldırarak Türkiye Halk Oyunları Federasyonu ile işbirliğine gitti. Bu kapsamda Kırşehir’de ve Türkiye genelinde Halk Eğitim Merkezlerine bağlı olarak görev yapan usta öğreticiler, antrenör olmak için başlatılan çalışmalar kapsamında ikinci kademe antrenör intibak eğitimleri alıyor.

Türkiye Halk Oyunları Federasyonunun antrenörleri olarak görev almak isteyen 17 usta öğretici, intibak eğitimini tamamladıktan sonra antrenörlük belgesi alarak çalışmalarına Türkiye Halk Oyunları Federasyonu denetimi ve gözetimi altında çalışmalarına devam edecek.