Vali Akın, Kaman İlçesinde muhtarlarla bir araya geldi

Kaman ilçesine bir dizi etkinlik için giden Vali Akın, Kaman İlçesine bağlı Savcılı Plajı ve Kalehöyük Arkeoloji Müzesinin turizme kazandırılması noktasında istişarelerde bulundu.

Vali Akın, muhtarlarla yaptığı toplantıda, "Muhtarların sorunlarının çözümü için elimizden gelen gayreti hep birlikte göstereceğiz. Muhtarların eksiklerini ihtiyaçlarını ve taleplerini alarak ilgili kurum amirlerine ileteceğiz"dedi.

Toplantıya Kaman İlçe Kaymakamı Murat Girgin ve Akpınar İlçe Kaymakamı Bilal Basri de katıldı.