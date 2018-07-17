Vali Akın, SGK’da incelemelerde bulundu

Ziyaretinde SGK İl Müdürü Hacı Mehmet Akdeniz’den kurumda yürütülen çalışmalar hakkında brifing alan Vali İbrahim Akın, ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, toplumu birebir ilgilendiren işlemlerde temel amaçlarının vatandaşlarımıza kaliteli hizmet vermek olduğunu söyledi.

Yenilenen ve değişen ihtiyaçlara karşı toplumu güvence altına alarak sosyal güvenlik hizmeti sunan Sosyal Güvenlik Kurumu’nun çalışmalarının özveri ile yürütülmesi gerektiğini belirten Vali Akın, “SGK, vatandaşlarımızın tamamını ilgilendiren işlemlerde hizmet vermesi ve yoğun çalışmalarıyla ülkemizin en önemli kurumlarından biridir. Personelimizin, vatandaşlarımızın işlemlerini yerine getirirken güler yüzlü davranma konusunda gereken hassasiyeti göstereceğine inancım tamdır.

Sosyal güvenlik hizmetleri büyük bir fedakarlık ve bütçe ister. Devletimiz, vatandaşlarımızın bütün sosyal hizmetlerden en iyi şekilde faydalanabilmesi için gereken ortamı sağlamıştır. Sosyal Güvenlik Kurumu Kırşehir Müdürlüğü, şimdilik geçici binasında hizmet verirken yakın zamanda tamamlanacak olan yeni ve modern binasına geçerek vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet vermeye devam edecektir” dedi.

Kurum birimlerini de gezen Vali İbrahim Akın’ın ziyareti, Kurum Müdürü Hacı Mehmet Akdeniz ve şube müdürlerinden bilgiler alması ve kurum binasında yaptığı incelemeler ile sona erdi.