Diğer
Kategoriler
17 Temmuz 2018 15:28

Vali Akın, SGK’da incelemelerde bulundu

Vali İbrahim Akın Sosyal Güvenlik Kurumunda incelemelerde bulundu.

Vali Akın, SGK’da incelemelerde bulundu

17 Temmuz 2018 15:28


Ziyaretinde SGK İl Müdürü Hacı Mehmet Akdeniz’den kurumda yürütülen çalışmalar hakkında brifing alan Vali İbrahim Akın, ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, toplumu birebir ilgilendiren işlemlerde temel amaçlarının vatandaşlarımıza kaliteli hizmet vermek olduğunu söyledi.


Yenilenen ve değişen ihtiyaçlara karşı toplumu güvence altına alarak sosyal güvenlik hizmeti sunan Sosyal Güvenlik Kurumu’nun çalışmalarının özveri ile yürütülmesi gerektiğini belirten Vali Akın, “SGK, vatandaşlarımızın tamamını ilgilendiren işlemlerde hizmet vermesi ve yoğun çalışmalarıyla ülkemizin en önemli kurumlarından biridir. Personelimizin, vatandaşlarımızın işlemlerini yerine getirirken güler yüzlü davranma konusunda gereken hassasiyeti göstereceğine inancım tamdır.


Sosyal güvenlik hizmetleri büyük bir fedakarlık ve bütçe ister. Devletimiz, vatandaşlarımızın bütün sosyal hizmetlerden en iyi şekilde faydalanabilmesi için gereken ortamı sağlamıştır. Sosyal Güvenlik Kurumu Kırşehir Müdürlüğü, şimdilik geçici binasında hizmet verirken yakın zamanda tamamlanacak olan yeni ve modern binasına geçerek vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet vermeye devam edecektir” dedi.


Kurum birimlerini de gezen Vali İbrahim Akın’ın ziyareti, Kurum Müdürü Hacı Mehmet Akdeniz ve şube müdürlerinden bilgiler alması ve kurum binasında yaptığı incelemeler ile sona erdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KIRŞEHİR HABERLERİ
KIRŞEHİR HAVA DURUMU
33
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç